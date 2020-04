Roustan : “Allegri, Inzaghi sont approchés… ça crée un petit malaise”

Alors qu’il reste onze matches de Ligue 1 à jouer, deux finales de coupes nationales à disputer, et une UEFA Champions League à bien finir, la question d’une troisième saison sur le banc du PSG pour Thomas Tuchel est dans l’air, dans les débats. Ainsi Didier Roustan estime que Leonardo a la tentation de faire venir un technicien qui correspond à sa conception du football, à savoir à l’italienne.

“D’une manière générale j’ai le sentiment que les entraîneurs au PSG sont très exposés. Quand ils gagnent le championnat ou la coupe, on dit que c’est normal parce qu’ils sont très forts. Et quand ça déraille un peu ils se font massacrer, a remarqué Didier Roustan lors de l’EDS. D’une façon générale, ce serait bien qu’il y ait une continuité au PSG. La différence, c’est que dans l’intervalle est arrivé Leonardo. On connait son amour pour le football italien. Allegri, Simone Inzaghi sont approchés… ça crée un petit malaise. Ce qui est terrible, c’est si cette Ligue des champions ne va pas plus loin. Pour Tuchel ce serait mieux.”