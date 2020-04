Roustan : “Ce qui se passe avec Neymar c’est qu’il n’a pas le mental”

“Neymar a-t-il stagné au PSG ?” C’est une question que s’est posée l’émission de télévision “L’Equipe Du Soir”. Invité à répondre, Didier Roustan a estimé que le Brésilien souffrait de son tempérament, pas enclin à faire des sacrifices, dans un environnement (français) pas assez compétitif.

“Neymar a-t-il stagné au PSG ? Les deux blessures ont joué énormément mais ce qui se passe avec Neymar c’est qu’il n’a pas le mental. Avec ce qu’il a fait à Barcelone il est arrivé au bout du truc. C’est un fêtard comme tous les Brésiliens. Et je n’ai pas le sentiment qu’il veuille faire les sacrifices nécessaires pour être numéro un dans la constance. Ce que fait Cristiano Ronaldo, ce que fait Lionel Messi même si c’est moins flagrant. Il a une bien meilleure hygiène de vie et un mental supérieur à Neymar, a commenté le journaliste sur la chaîne L’Equipe. Et puis ce qui est compliqué, c’est que tu sens que pour la France Neymar est trop fort. Je pense que s’il était allé en Angleterre, en Allemagne et même limite en Italie, il se serait beaucoup plus bougé le cul… La Ligue 1 est tellement faible que quand tu vois Neymar jouer, tu vois un adulte dans un parc au milieux d’enfants. Et en plus en plus il joue dans l’équipe qui est largement supérieure aux autres !“