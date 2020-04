Roustan ne croit pas en une cohabitation Navas-Onana

Lundi, le journal L’Equipe affirmait qu’André Onana, le portier de 24 ans de l’Ajax Amsterdam, était attiré par le PSG. Le gardien de but ayant un bon de sortie contre environ 30M€. Mais Paris a Keylor Navas (33 ans, sous contrat jusqu’en 2023), il n’a donc pas de besoin au poste. En outre le PSG a prêté Alphonse Areola (27 ans, sous contrat jusqu’en 2023) au Real Madrid pendant que Sergio Rico (26 ans) est lui en prêt (Séville) avec une option d’achat de 10/15M€. Bref, André Onana, aussi bon soit-il, n’est pas une priorité pour le club francilien, comme l’a souligné Didier Roustan.

“Le poste de gardien de but c’est spécial. Il faut vraiment que le numéro 1 soit tranquille dans sa tête. Après il faut voir la mentalité de Onana. Mais combien de temps il accepterait d’être numéro 2 ? Là tu as un très bon gardien de but, le poste t’a posé souci pendant des saisons, Navas il n’a pas mille ans non plus même s’il n’en a plus 25. Il y a de la marge. Que tu prépares l’avenir, d’accord, mais Onana c’est quand même un très bon gardien. Cela veut dire que dès que Navas fera une petite boulette, tu diras qu’il faut mettre Onana… ce n’est pas l’idéal, a commenté Didier Roustan lors de l’EDS. Ce poste est vraiment particulier. Je pense qu’il faut au PSG un numéro 2 avec une certaine tenue, un jeune qui a du temps ou un gardien un peu plus âgé, un profil qui accepte d’être doublure.“