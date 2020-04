Roustan ne sait pas ce qui est le mieux entre rester ou partir pour Cavani

En fin de contrat au PSG, Edinson Cavani (33 ans) doit-il envisager de rester au PSG ou préférer s’offrir un nouveau défi en quittant Paris par la grande porte ? Cette question a été posée à Didier Roustan. Et il ne sait pas ce qui est préférable pour le Matador.

“Je suis un peu partagé. C’est vrai qu’il avait perdu sa place un moment, qu’il a accumulé quelques blessures, mais cette place il n’avait pas toutes les cartes pour la récupérer dans la mesure où il y avait toujours ce souci de rythme et de risque de blessure. Et puis Thomas Tuchel estimait peut-être que d’un point de vue technique, tactique, Mauro Icardi était plus efficace en renard des surfaces. Maintenant, là où la donne a changé, c’est qu’on ne sait pas si Icardi va rester. L’autre élément, c’est que face à Dortmund, il a choisi Cavani. Donc, je ne suis pas si sûr que Tuchel ait une dent contre Cavani…”, a commenté le journaliste lors de l’EDS. “Moi, je suis Cavani, je me dis qu’un retour en Italie, avec Antonio Conte à l’Inter, ça peut être séduisant. Je suis partagé entre l’histoire d’amour qui continue ou une nouvelle histoire…”