Roustan : “Pour moi, la priorité au PSG c’est de savoir qui sera l’entraîneur”

Il n’est pas opportun de s’interroger maintenant sur le prochain mercato du PSG. Tel est le sentiment de Didier Roustan. Le journaliste de L’Equipe estime que la vraie question est de savoir si Thomas Tuchel sera encore sur le banc parisien la saison prochaine. C’est à partir de cette donnée que Leonardo peut penser l’effectif à élaborer.

“Le PSG vendra-t-il Neymar ? Ça change toutes les trois secondes. Neymar part, il ne part pas… Il est clair qu’aujourd’hui, compte tenu des difficultés de tous les clubs – et Barcelone ne passe pas entre les gouttes – ça va être encore plus compliqué avec les sommes engagées. Déjà l’année dernière ils n’y arrivaient pas même si le PSG, je pense, fermait la porte. Seront-ils capables de mettre 180M€ ou quelque chose comme ça ? Cela alors qu’ils ont les mêmes problèmes économiques que tous les clubs…”, a commenté le journaliste dans l’EDS. “Icardi ? Pour moi, ce n’est pas la priorité. La priorité c’est l’entraîneur. Icardi c’est un type de joueur particulier. C’est très cher même si le Fair-Play Financier est mis de côté un moment avant de revenir, c’est 70 millions d’euros. On entend dire de partout que Tuchel ne serait pas reconduit ou n’irait pas au terme de son contrat. On parle de gros poissons comme Allegri, Pochettino, etc. Les entraîneurs ont leurs concepts de football. L’avant-centre, c’est un poste spécifique. Ils ont leur mot à dire. Je pense donc que la priorité c’est de savoir quel entraîneur tu prends et de lui demander si c’est une priorité de garder Icardi ou si cet argent là il faut le mettre sur un autre joueur. Pour moi, la priorité au PSG c’est l’entraîneur, et après on voit…”