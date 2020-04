Roux : “Le PSG va être obligé de jouer une des finales avec la moitié de l’équipe”

Noël Le Graët, le président de la FFF, est désireux de reprendre la saison 2019/2020 suspendue par la finale de la Coupe de France (13 ou 20 juin) puis la finale de la Coupe de la Ligue, trois jours après, à huis clos. Ce qui voudrait dire que le PSG jouerait coup sur coup l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais. Pas très juste en termes d’équité sportive à moins qu’on ne change une règle, celle des remplacements au cours d’un match… C’est l’idée de Guy Roux dans ce contexte particulier.

“Vous pensez que dans le football moderne les clubs font une préparation foncière avant la reprise ? On peut jouer après quinze jours, après deux semaines d’entraînement pur. Et vous verrez que si on leur donne 15 jours, ils vont caler un ou deux matches de préparation. Mais il vaut mieux que les équipes soient en pleine forme, a commenté sur Europe 1 Guy Roux. Ça tombe mal pour le PSG d’être qualifié partout parce qu’ils vont être obligés de jouer une des deux finales de coupe avec la moitié de l’équipe. Moi j’ai une suggestion à faire pour la préservation de la santé musculaire des joueurs en général. Qu’on change la loi justement sur les joueurs pour pouvoir jouer à 11+6, plus le gardien. Comme au basket on pourrait changer presque comme on veut.“ De quoi permettre un rush de fin de saison si le contexte sanitaire le permet.