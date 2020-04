Roxana Maracineanu précise ses propos sur le retour des compétitions dans le sport

Dans notre revue de presse ce matin, nous vous avons relaté les propos de la ministre des Sports – Roxana Maracineanu – qui expliquait “qu’une reprise à la mi-juin était le scénario optimum.” Une phrase qui a beaucoup circulé dans les médias et sur les réseaux sociaux et souvent été déformé. Sur son compte twitter, la ministre a ainsi tenu à clarifier ses propos.

“Suite aux échos suscités par certains de mes propos, je tiens à me faire bien comprendre. Parmi tous les enjeux auxquels notre société fait face, évidemment la reprise du sport est un sujet majeur. J’y travaille quotidiennement depuis des semaines, assure la ministre. Mais la priorité reste la santé. J’ai toujours été persuadée que le sport a un rôle majeur dans notre société. Cette conviction est renforcée par la crise. La reprise du sport est essentielle pour que la vie reprenne. Mais restons lucides et patients. Aujourd’hui, notre priorité est la santé des Français. En tant que ministre, je dois veiller à celle des athlètes, des pratiquants. J’ai consacré ma vie au sport. Je l’aime et je le défends. Je le fais aujourd’hui plus que jamais. Nous sommes encore dans le temps de la gestion de la crise, déterminés à ne laisser aucun acteur de côté. Et même si chacun est préoccupé de l’après, mesurons tous qu’il faudra du temps pour reprendre une vie normale. Et d’ailleurs, je ferai tout pour que le sport y participe à sa juste place.“