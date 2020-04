Rummenigge : “Nous ne savons pas à 100% si nous reprendrons le 9 mai”

Les équipes du championnat allemand ont repris sous diverses formules l’entraînement collectif cette semaine malgré la crise sanitaire mondiale qui paralyse la société, donc le sport. L’objectif est de se tenir prêt pour une reprise de la Bundesliga dans un mois, le 9 mai. Un objectif ambitieux mais assumé. Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil d’administration du FC Bayern, affirme ainsi sa volonté de reprendre sans trop tarder.

“Une reprise de la Bundesliga le 9 mai ? Rien n’est définitif. La ligue a formulé des hypothèses, proposé des scénarios. Ici l’organisation est très importante. Mais les dates ne sont pas décidées par le football, elles sont décidées par les autorités. Nous ne savons toujours pas si nous reprendrons à 100% le 9 mai. Cependant, nous savons qu’il faut recommencer. Pour deux motifs. Le premier est sportif. On doit attribuer le titre, savoir quelles équipes participeront aux coupes, qui sera rétrogradé. Le second, non moins important, est économique. Ici aussi les droits télé ont un fort impact sur les revenus. Ils n’ont pas encore été payés, le dernier versement, en particulier, celui de Sky, le principal diffuseur. Nous savons qu’ils paieront, mais vers le 15 il y aura un autre chèque. Nous devons d’abord comprendre comment la situation évolue. Nous attendons simplement le feu vert du gouvernement, explique Karl-Heinz Rummenigge au Corriere dello Sport. On doit jouer, le terrain limitera les dégâts.”