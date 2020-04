Saint-Etienne s’intéresse à Adil Aouchiche (L’Equipe)

Adil Aouciche n’a pas encore signé son premier contrat pro avec le PSG, lui qui verra son contrat aspirant se terminer le 30 juin prochain. Pour l’instant, le jeune milieu de terrain (17 ans) n’a pas encore paraphé de contrat avec son club formateur. Aouchiche, qui est l’un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation parisien, attire les convoitises de nombreux clubs. En plus de Bordeaux, Lille, Rennes et des clubs étrangers, il serait dans le viseur de Saint-Etienne selon les informations de l’Equipe. “Une première approche vers Aouchiche aurait eu lieu dès l’automne dernier. Le Parisien ne serait pas resté insensible au projet sportif présenté par les Verts“, indique le quotidien sportif. Même s’il a indiqué qu’il aimerait bien réussir dans son club formateur, Adil Aouchiche pourrait voir d’un bon œil un départ du PSG pour un club qui pourrait lui garantir du temps de jeu.