Sanfourche explique la logique de Le Graët sur les finales

Noël Le Graët, le président de la FFF, est désireux de reprendre la saison 2019/2020 suspendue par la finale de la Coupe de France (le 13 ou 20 juin) puis la finale de la Coupe de la Ligue, trois jours après, à huis clos. Ce qui voudrait dire que le PSG jouerait coup sur coup l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais dans le cadre de son retour à la compétition. Pas très juste en termes d’équité sportive. La finale de la Coupe de France comme un Trophée des champions ? Non, explique le journaliste de RTL Philippe Sanfourche. L’idée est d’en finir avec ces deux compétitions pour écrire les lignes de palmarès et savoir qui va aller en Europa League et comment. Au cas où la suite des événements serait compliquée…

“D’un point de vue pragmatique il ne vous aura pas échappé que Le Graët a perdu ses deux matches amicaux de l’équipe de France et qu’il ne va pas s’asseoir sur sa finale de Coupe de France et les droits télé qui vont avec !“, a commenté Philippe Sanfourche sur les ondes. “Au delà de ça, c’est un équilibre général. Il s’agît de sécuriser les compétitions. Avec deux qualifiés pour les prochaines coupes d’Europe on a des soucis en moins. Aujourd’hui, tous ont une crainte. Que ça puisse reprendre mais qu’il y ait un cas positif, un autre, une mise en quarantaine d’une équipe… c’est pour ça que si on peut terminer les deux coupes c’est déjà pas mal !”