Sarabia : “Rejouer au Parc, c’est ce que j’attends avec le plus d’impatience”

Aujourd’hui les joueurs du PSG sont confinés un peu partout et n’ont aucune date dans leur agenda concernant une quelconque forme de reprise. C’est donc en tant que confiné de longue durée que le tondu Pablo Sarabia a répondu (en français) à quelques questions de supporters parisiens.

“Comment s’organisent mes journées ? Le matin j’essaie de faire du sport, l’après-midi j’essaie d’étudier ou de faire des jeux avec la famille ou les amis. Mes partenaires ? Avec Ander (Herrera) et sa femme nous sommes en contact car on s’entend très bien, et Juan (Bernat) via la playstation. Actuellement, je lis beaucoup. “Crime et châtiment” c’est mon livre du moment, mais il est long. La cuisine ? J’essaie de faire des plats comme la tortilla, et de progresser”, a expliqué l’international espagnol dans une vidéo de la PSG TV. “Mais ce qui me manque vraiment, c’est le football. Rejouer au Parc des Princes, c’est ce que j’attends avec le plus d’impatience.“