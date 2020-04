Sarabia sur son record en Coupe de France : “Cela m’a permis d’entrer dans l’histoire du PSG”

Recruté lors de l’été 2019, Pablo Sarabia est l’une des satisfactions de la saison actuelle du PSG. Auteur de 14 buts et 8 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues, l’international espagnol s’est montré décisif à plusieurs reprises, notamment en Coupe de France. Dans une vidéo intitulée “Tactic Call” (diffusée sur l’ensemble des réseaux du PSG), le joueur de 27 ans est revenu sur son record en Coupe de France, avec au moins un but inscrit lors des cinq premiers tours de la compétition (7 buts). L’ancien du FC Séville s’est également exprimé sur sa qualité de déplacement ainsi que sur l’importance de son but face au Real Madrid.

Son record en Coupe de France

“C’est une compétition très spéciale, les choses se sont bien passées ! J’ai pu jouer tous les matches et marquer à chaque fois. Cela m’a permis d’entrer dans l’histoire du Paris Saint-Germain. C’est quelque chose d’extraordinaire, quelque chose dont je suis très fier.”

Sa qualité sur le terrain

“Je pense que me déplacer entre les lignes pour marquer est une de mes qualités. C’est vrai que nous travaillons souvent la finition devant le but. Personnellement, je tente d’arriver de derrière à chaque fois que je peux car je sais qu’il est difficile pour les défenseurs de couvrir cette zone.”

Son but au Santiago Bernabéu face au Real Madrid

“Mon but face au Real Madrid à Santiago-Bernabéu était spécial pour moi à plein de niveaux. Nous n’avons pas bien joué mais nous avons arraché le match nul sur un terrain très compliqué (2-2, 5ème journée de phase de groupes de C1, ndlr). Ce but était également un moment très spécial car j’ai été formé là-bas.”

Statistiques 2019-2020 de Pablo Sarabia