Sébastien Bazin indique que si le championnat ne reprend pas, le deuxième versement d’Accor “ne sera probablement pas versé”

Depuis l’été dernier, All ( groupe Accor) est le nouveau sponsor maillot du PSG pour les trois prochaines saisons avec une possibilité d’extension de trois ans. Un contrat qui devrait apporter au PSG entre 46 et 66 millions d’euros par an aux Rouge & Bleu. Mais avec la pandémie du Coronavirus qui sévit dans le monde entier et qui a mis pratiquement à l’arrêt la population, le versement de la part de l’entreprise française pourrait être perturbé comme l’a expliqué son PSG, Sébastien Bazin. “Nos versements sont réalisés en deux fois. Donc autant vous dire que le 1er janvier, ça a été payé. Pour le 1er juillet, il faut une reprise du championnat autrement il ne sera probablement pas versé“, indique-t-il sur BFM TV.

Sur son compte twitter, Loïc Tanzi, journaliste RMC Sport, indique qu’ALL est persuadé que le championnat ira à son terme. Dans la déclaration de Sébastien Bazin, il n’y a “aucune menace” mais “ALL paye pour une exposition. Si il n’y pas de matches, il n’y a pas d’exposition. Les actionnaires ne pourraient pas accepter un versement“, conclut le journaliste.