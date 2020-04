Sébastien Tarrago aimerait revoir Neymar au FC Barcelone

Neymar Jr et le FC Barcelone étaient encore un sujet de débat de L’Equipe du soir vendredi. Faire revenir le numéro 10 du PSG sous le maillot azulgrana pourrait être une promesse de campagne alors que l’approche de l’élection présidentielle au Barça (2021) crée déjà la zizanie. Ce serait un moyen également de pacifier le vestiaire. Pour Sébastien Tarrago, journaliste de L’Equipe, l’enjeu est aussi sportif pour Barcelone. L’équipe azulgrana a besoin de Neymar, assure-t-il.

“La question du retour de Neymar avant tout de la politique ? Je pense qu’il faut davantage aller vers le vestiaire, vers Lionel Messi et ses petits camarades. Ce club marche sur la tête depuis de trop nombreuses années. Vous savez que pour tout un ensemble de raisons personnelles et familiales c’est un club que je suis depuis longtemps et auquel je suis attaché. Je pense profondément qu’il marche sur la tête. Les gens manquent de compétence à des postes déterminants, notamment pour le recrutement. A un moment le terrain doit reprendre le dessus. Ça ne peut pas continuer comme ça avec des guerres, des joueurs qui sont plus que des joueurs en parlant de Lionel Messi et de Gerard Piqué, des dirigeants… S’il était leader de laLiga avant la suspension le Barça jouait très mal. Il faut faire quelque chose et Neymar modifierait beaucoup le visage de cette équipe sur le terrain.“