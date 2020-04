Selon AS, le Real Madrid suit Kouassi et Aouchiche sans chercher à fâcher le PSG

Si le PSG souhaite faire signer professionnel deux pépites de la génération 2002 libres le 30 juin prochain, Tanguy Kouassi (coté 11M€ par Transfertmarkt) et Adil Aouchiche (5.4M€), les convoitises sont nombreuses. Et même de haut niveau si on en croit le média sportif madrilène AS. Le Real Madrid suit les deux jeunes joueurs, affirme le journaliste Sergio Santos Chozas, et particulièrement le meneur de jeu U19 depuis un certain temps déjà. Mais la direction merengue n’entend pas contrarier le PSG – club ami – en prenant les fruits de sa formation à coût zéro. C’est pourquoi le Real Madrid (avec Kylian Mbappé dans un coin de tête) ne passe pas à l’initiative pour Tanguy Kouassi et surtout Adil Aouchiche, explique AS.