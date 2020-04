Selon Di Marzio, le PSG entend toujours lever l’option d’achat pour Icardi

Aux dernières nouvelles, rien de neuf dans le dossier Mauro Icardi… Si la presse italienne multiplie les articles pour expliquer comment l’attaquant argentin prêté par l’Inter Milan au PSG va se retrouver en Serie A et probablement à la Juventus Turin la saison prochaine, rien ne l’indique concrètement aujourd’hui. Le spécialiste du mercato Gianluca Di Marzio, a expliqué lors du “Sky Calcio Club” que Leonardo entendait toujours lever l’option d’achat pour en faire l’avant-centre titulaire du PSG.

“Le PSG est très content de lui, ils ont l’intention de le racheter. Après, il est clair que tout ce qui s’est passé avec le Coronavirus a ralenti le processus, même si l’option d’achat expire le 30 mai. Il est possible que Leonardo demande une remise sur le prix, mais l’Inter s’attend à recevoir du PSG 70M€, a commenté le journaliste sur Sky. Ensuite, il y a une clause qui dit que si le Paris Saint-Germain vend Icardi à une équipe italienne après l’avoir racheté – dans ce cas de figure la Juventus – 15M€ de plus devront aller dans les caisses de l’Inter. Le PSG devrait alors verser 85M€ à l’Inter. Une telle opération ne serait pas évidente avec les finances actuelles. Ça me semble un peu extrême comme plan. La Juventus est vigilante, elle voit si elle peut échanger. Il faut voir si le PSG le veut. La seule chose qui est sûre, c’est qu’avant l’interruption, le PSG était très satisfait de la performance globale d’Icardi et voulait le racheter. Voyons ce que fera Leonardo, mais l’Inter est serein et attend que l’option d’achat soit exercée par Paris.”