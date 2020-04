Selon la Gazzetta dello Sport, la Lazio aurait fixé le prix de Marušić à 20M€ minimum

Avec les fins de contrat de Thomas Meunier et Layvin Kurzawa le 30 juin prochain – voire plus selon l’évolution de la crise sanitaire – le PSG aura pour objectif prioritaire de renforcer ses deux postes de latéraux lors du prochain mercato. Et pour le couloir droit de la défense parisienne, le club de la capitale a ciblé certaines pistes telles que Hamari Traoré (Stade Rennais), Achraf Hakimi (Real Madrid) ou encore Adam Marušić (Lazio Rome). Et concernant le latéral de 27 ans de la Lazio Rome – sous contrat jusqu’en juin 2022 – le club romain aurait fixé le prix de départ de son international monténégrin à 20M€ minimum, selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Un départ ou non qui sera forcément lié à une possible qualification des Biancocelesti à la prochaine Ligue des champions (2e de Serie A avant l’arrêt des compétitions).

Statistiques 2019-2020 d’Adam Marušić*

Serie A – 10 matches disputés (686 minutes) – 2 buts

Blessure (selon Transfermarkt) : Claquage à la cuisse (novembre – décembre 2019) Problème musculaire (janvier 2020) Problème musculaire (26 février – 9 mars)



*Source : Transfermarkt