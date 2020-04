Selon Le Parisien, le Premier ministre pourrait interdire les manifestations sportives jusqu’à août

Le Premier ministre, Edouard Philippe, va présenter cet après-midi, à 15 heures, à l’Assemblée nationale, le plan de déconfinement progressif à compter du 11 mai. Chacun sera attentif. Y compris le petit monde du sport.

Et selon Le Parisien, il y a du souci à se faire quant à la reprise des compétitions sportives. “Nul ne peut écarter, d’une phrase en fin de discours, que le Premier ministre glisse quelque chose sur le sport. Ce n’est pas la priorité. Ce qui ne signifie pas, pour autant, que certains arbitrages n’aient pas déjà été pris”, explique “un connaisseur du dossier” au site du média francilien. Selon les informations du Parisien, “il pourrait ainsi être annoncé que les manifestations sportives, même à huis clos, ne seront pas autorisées avant le mois d’août.” Ce qui condamnerait la saison suspendue depuis la mi-mars. A moins que la saison 2019/2020 ne s’achève entre septembre et décembre… Attendons le discours du Premier ministre avant de plus se projeter sur la suite des événements.