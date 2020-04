Selon L’Equipe, le PSG s’intéresse à Adam Marusic et Hamari Traoré pour son côté droit

En cette période de confinement liée au Covid-19 Leonardo planche sur son PSG version 2020/2021, rapporte lequipe.fr. Et dans les réflexions du directeur sportif il est question du flanc droit dévolu aujourd’hui à Thomas Meunier, en fin de contrat et peu apprécié par Thomas Tuchel, à Thilo Kehrer, qui est avant tout un axial, et à Colin Dagba, jugé juste par Leo.

Tout pourrait changer avec un ou deux recrutements dédié(s) au côté droit, explique le journaliste Damien Degorre : le joueur de la Lazio Adam Marusic (27 ans) et le Rennais Hamari Traoré (28 ans) seraient convoités par le PSG. Le premier sous contrat jusqu’en 2022 coûterait 15M€ si le deuxième de la Serie A accepte de le vendre. Le second présente l’avantage de n’avoir plus qu’une année de contrat au Stade Rennais, donc un prix abordable. Le Malien viendrait en numéro 2 ou de numéro 1 bis en cas de signature.