Selon sa mère, Cavani ne pense pas à revenir en Uruguay après le PSG

C’est l’un des dossiers qui fait beaucoup parler en cette période de confinement. Où jouera Edinson Cavani à l’issue de son contrat au PSG ? Plusieurs pistes ressortent (Atlético de Madrid, Boca Juniors, un retour en Uruguay…) mais selon sa mère – Berta Gomez – El Matador ne reviendra pas tout de suite en Uruguay et qu’il avait une préférence pour l’Espagne.

“Heureusement aujourd’hui, de nombreux clubs s’y intéressent. De tous côtés. Il ne sait pas où il ira et il reste trois mois. Il est temps de réfléchir, raconte Berta Gomez au média uruguayen Ovacion Digital. Mais il ne pense toujours pas à rentrer en Uruguay. Aujourd’hui, il pense à rester en Europe, et l’Espagne lui plait le plus. Mais il y a beaucoup de clubs derrière lui, Dieu merci.”