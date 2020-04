Sport raconte que Griezmann est la clé pour Neymar et que le PSG veut “franciser” son équipe…

A Barcelone, Sport et le Mundo Deportivo ont la garde partagée du dossier Neymar. Un jour c’est le premier journal qui parle du numéro 10 du PSG, le suivant c’est son concurrent qui établit un plan pour son retour au Camp Nou. Ce vendredi 3 avril, c’est Sport qui fait sa une avec la star brésilienne et Antoine Griezmann.

Sport raconte que Leonardo et Thomas Tuchel, directeur sportif et entraîneur du PSG, veulent effectuer des “changements importants en attaque” tout en conservant Kylian Mbappé, mais aussi “franciser” l’équipe… Dans le cadre de cette stratégie “Leonardo a fait savoir au président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, que l’option Antoine Griezmann pourrait être une magnifique opportunité afin de régler plusieurs problèmes”, lit-on. Un désir qui pourrait permettre une opération Neymar, se réjouit le média catalan, fan de troc… Ainsi Antoine Griezmann prendrait la place d’Edinson Cavani et Kylian Mbappé serait conforté dans le rôle de la superstar, pense Sport, formidable d’imagination. Le média pense qu’ainsi le PSG se mettra à la table des discussions pour permettre un retour à Barcelone de Neymar. En tout cas, aujourd’hui, avec le PSG, “les contacts restent froids”, observe le quotidien barcelonais. Et le club azulgrana ne connait pas les dispositions de Neymar sur la question… ce qui fait beaucoup.