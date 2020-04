Serge Aurier aimerait revenir au PSG et y finir sa carrière

Parti du PSG en 2017, en rupture avec le club et une partie du public, afin de rebondir à Tottenham, Serge Aurier aimerait réécrire son histoire à Paris. Le latéral droit ivoirien de 27 ans sous contrat avec les Spurs jusqu’en 2022 souhaiterait revenir sous le maillot Rouge & Bleu et ne jamais le quitter. Il le dit clairement.

“J’aimerais bien finir à Paris. C’est mon club de cœur. J’aurais bien voulu avoir beaucoup plus d’amour, que ce soit des journalistes ou du peuple parisien. J’ai l’impression d’avoir un sentiment d’inachevé. C’est mon club depuis tout petit, j’allais voir des matchs au Parc. C’était un rêve pour moi de venir à Paris et pour moi, le rêve n’est pas terminé. Si je dois finir ma carrière à Paris, ce sera avec plaisir. J’aurais pu rester toute ma carrière à Paris, ça ne m’aurait pas dérangé”, a confié Serge Aurier à Canal+ Afrique (propos rapportés par RMC Sport). Quand tu joues dans ton club de cœur, tu n’as pas d’envies d’ailleurs ou de regrets. Il y a des joueurs qui ont presque fait toute leur carrière dans ce club parce que c’est l’amour. Ce n’est pas une question d’argent. J’ai toute ma famille à Paris, je suis Parisien, je ne peux pas rêver mieux. Après, aujourd’hui, je fais ma petite carrière ailleurs, j’essaie d’être le meilleur un peu partout. Je suis le PSG de loin, mais ça reste mon club et ça ne bougera pas.”