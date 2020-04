Pour Romeyer “jouer la finale de Coupe de France à huis clos n’a pas de sens”

Ce soir, le stade de France devait accueillir la finale de Coupe de France entre le PSG et Saint-Etienne. On ne sait pas encore quand cette dernière se jouera, même si Noël Le Graët souhaite que ce soit le premier match joué quand les compétitions pourront reprendre. Mais si jamais la finale devait être annulée, Bernard Caïazzo – co-président des Verts – souhaite que son équipe soit qualifiée pour la prochaine Europa League, solution aujourd’hui refusée par l’UEFA.

“La Coupe de France est la plus prestigieuse épreuve de foot en France. Si on ne la joue pas, avoir aucun représentant de la Coupe de France dans une coupe européenne la saison prochaine serait un vrai affront pour la Fédération. Cela voudrait dire que cette compétition qui réunit tous les clubs y compris le monde amateur perdrait de son prestige, peste Caïazzo dans une interview accordée à France Bleu Saint-Etienne Loire. D’autant que l’ASSE n’a pas été éliminée si on ne joue pas. Je pense que le dossier va remonter au Comité exécutif de la Fédération et il devra se prononcer, dire si les clubs amateurs et cette compétition prestigieuse qu’est la Coupe de France ont le droit d’avoir un représentant européen.”

De son côté, Roland Romeyer – président du directoire de l’ASSE – ne veut pas entendre parler d’une finale de Coupe de France à huis clos. “L’urgence, c’est la santé. Il ne faudrait pas disputer cette finale n’importe quand et sans public. Car, pour moi, cela n’aurait également pas de sens de la jouer à huis clos, indique Romeyer dans l’Equipe du jour. Notre image est étroitement liée à une ferveur populaire qui prend aux tripes et je crois que je préférerais qu’elle ne se joue pas si la présence de nos supporters n’est pas possible. Après, il est hors de question de prendre des risques et les seuls que je veux écouter, ce sont les médecins. On serait super heureux si ce match pouvait avoir lieu, car cela signifierait, avant tout, que nous avons fait un grand pas dans la lutte contre le Covid-19.“