S’il devait conseiller Aouar, Courbis lui dirait de rejoindre Guardiola

Si on annonce un écroulement du marché des transferts et des montants échangés, les rumeurs et négociations ne faiblissent pas encore. Ainsi un Houssem Aouar (21 ans – 2023) qui était annoncé comme un acteur du prochain mercato le reste selon RMC Sport. Le Manchester City de Pep Guardiola, la Juventus Turin et le PSG sont convaincus des qualités du milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, désireux d’empocher 50M€ pour lui.

A choisir entre ces trois prétendants, le meilleur choix c’est Pep Guardiola, selon Rolland Courbis… pas fan de Thomas Tuchel. “Moi je ne choisis pas au niveau du club… je choisi au niveau du coach. Et je vais avec Guardiola, a déclaré le Coach sur les ondes. Je m’imagine un Aouar, avec sa vision du football, parce qu’il pue le foot, avec un De Bruyne, c’est ça que j’aimerais voir. Il serait gagnant sportivement et financièrement. Il pourrait franchir un cap.“