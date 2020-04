Solidarité – La cagnotte des entraîneurs atteint 130.000 euros

Comme annoncé par Rudi Garcia, coach de l’Olympique Lyonnais, 38 des 40 entraîneurs de Ligue 1 et de Ligue 2 – en lien via Whatsapp – vont effectuer un don commun aux hôpitaux via la Fondation de France en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. Selon L’Equipe, la cagnotte collective a atteint 130.000 euros avec un Thomas Tuchel très généreux. “Deux entraîneurs, qui avaient déjà donné individuellement, se sont abstenus”, expliqué le média sportif. Par ailleurs, ce groupe Whatsapp permettant les échanges entre techniciens, certains s’interrogeraient sur la dangerosité d’une accumulation de matches avec peu de réathlétisation. Quatre semaines de préparation physique sont toutefois prévues par les instances.