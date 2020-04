Sondage : 60% des personnes contre des entraînements à l’allemande pour les clubs français

Ce n’est qu’un sondage * Odoxa pour RTL et Groupama, mais il peut apporter une image sur un ressenti global sur le territoire français. 63% des personnes sondées se sont déclarées opposées à l’idée de mesures dérogatoires pour que les sportifs de haut niveau afin qu’ils puissent reprendre l’entraînement avant la fin du confinement en France. 70% estimant même que ce serait de l’ordre du privilège. Si à 52% le panel accepte un accès aux enceintes sportives pour un entraînement tour à tour des athlètes, 60% refusent le modèle allemand qui permet aux équipes de football de s’entraîner à huis-clos et par petits groupes. Bref, selon ce sondage, les Français ne voudraient pas dans leur majorité des mesures permettant une reprise des compétitions prochainement.

* Le sondage a été réalisé sur internet les mercredi 8 et jeudi 9 avril 2020 auprès d’un échantillon de 1.003 personnes âgées de 18 ans et plus parmi lesquelles 569 amateurs de sport, selon la méthode des quotas.