Sport entend faire croire que Neymar veut quitter le PSG, Tebas les refroidit…

Les plus grandes stars de l’attaque du PSG font rêver en Espagne. A Madrid, l’objectif c’est de pouvoir transférer Kylian Mbappé en 2021 au Real, un an avant le terme de son contrat (voir ici le journal AS) s’il ne prolonge pas à Paris. A Barcelone, faute d’argent, on a une envie irrépressible de faire du troc avec le PSG pour récupérer Neymar Jr. Cela avec le soutien du numéro 10 brésilien sous contrat jusqu’en 2022. C’est pourquoi on voit dans le journal catalan Sport, ce samedi, un bandeau annonçant que “Neymar va demander à quitter le PSG dès qu’il sera arrivé à Paris”. Cela alors que Neymar s’est dit il y a 48 heures en manque de jeu, de compétition et de PSG…

De son côté, le président de laLiga et meilleur ennemi du PSG, Javier Tebas, a commenté dans une visioconférence l’actualité mercato du FC Barcelone en assurant qu’il n’y avait rien de rien dans les tuyaux. “Ce n’est pas vrai de dire que le Barça négocie la signature de grands joueurs. Ils ne négocient pas. Ils sont concentrés sur le fait de savoir quand on reprend, pas sur le recrutement. Il y aura des trocs, mais aucun club en Europe n’est en ce moment dans ce genre de considérations. Ils sont en attente de savoir comment cela va finir et de déterminer les dommages occasionnés. Tout est arrêté. Il n’est ni question de Neymar ni de Lautaro. J’ai été surpris. Le Barça n’a pas la tête à ça. […] Le Barça n’a pas les moyens de recruter Neymar, aujourd’hui c’est impossible.”