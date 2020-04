Sport : Lautaro Martínez d’abord pour le Barça, Neymar peut-être après…

Lautaro Martínez et Neymar sont les deux obsessions du FC Barcelone et de la presse catalane, peu importe ou presque la crise économique générée par la crise sanitaire liée au Covid-19.

Le premier objectif, c’est Lautaro Martínez, sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en 2023, mais avec une clause libératoire de 111M€, explique le journal Sport. Des discussion sont en cours avec les dirigeants italiens et comme toujours avec les médias catalans, on parle de troc de joueurs (Cucurella, Aleñá, Arturo Vidal, Junior Firpo ou encore Nelson Semedo). En outre les négociations sont à un état avancé avec Sergio Zárate, représentant du joueur, assure Sport. Le président Josep Maria Bartomeu tentera-t-il Neymar ensuite ? Les finances catalanes en décideront. D’autant plus que comme chacun le sait, le PSG et le Barça “ne sont pas des clubs amis”. Il faudra donc à priori sortir 170M€ pour discuter avec Paris, note le journal local. Donc troc, troc, troc avec des joueurs français (Dembélé, Todibo, Griezmann)… on en revient toujours là.