Sport, le Barça, Neymar et des fantasmes en termes de mercato

Le FC Barcelone rêve d’une attaque régénérée, à moins que ce ne soit la presse catalane qui a ce fantasme d’épauler autrement Lionel Messi… Quoi qu’il en soit (il n’y a pas de poisson d’avril en Espagne le 1er avril), le quotidien Sport est allé demander au supporters azulgrana s’ils voulaient une signature de Neymar Junior, de Lautaro Martínez, ou des deux attaquants. Sans surprise, les fans ont répondu à 53% les deux (30% préférant Lautaro et 17% optant pour le seul Neymar).

Mais pour s’offrir l’attaquant de l’Inter et le numéro 10 du PSG il faudra beaucoup beaucoup d’argent, et le Barça ne risque pas d’en avoir assez avec la crise sanitaire et économique du moment sachant qu’en temps normal sa trésorerie ne le permettrait déjà pas. Outre l’argent, il faudra un “oui” du ou des clubs en face. Sans parler dans le cas de Neymar des procès en cours. Bref, l’horizon est sombre pour les Catalans sur ces dossiers même si Sport estime que Neymar Jr et Lautaro Martínez sont “compatibles”… La solution pour recruter les deux attaquants évalués à 170M€ et 110M€, en plus d’un milieu de terrain et d’un défenseur axial ? Du troc de joueurs, encore une fois. Et dans cette perspective, le média barcelonais estime que c’est plus concevable avec l’Inter Milan qu’avec le PSG. Et puis Lautaro Martínez coûte moins en salaire. Donc à l’heure du choix… si choix il y a à faire, l’Argentin semble tenir la corde.