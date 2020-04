Sport poursuit son storytelling avec Neymar et se lâche…

Les jours de confinement passent et c’est encore et toujours dans la presse catalane qu’on voit le maillot du PSG (malheureusement) s’étaler. Encore une fois Sport parle de Neymar Jr et d’un retour à Barcelone qui prendrait forme… Parce ce que le PSG désireux de “franciser” son effectif serait enclin à négocier, parce que Neymar préparerait son come back en Catalogne après trois saisons à Paris.

Ainsi, on peut lire les propos outranciers de Joaquim Piera sans aucune information, juste des pensées déplacées : “Neymar Jr s’est imposé une maxime en cette saison de punition imposée par Doha qui l’oblige à poursuivre sa pénitence à Paris : atteindre l’excellence sportive pour conquérir la Ligue des champions tout en montrant à la direction son mal-être à devoir rester à Paris à contrecœur. […] Son départ pour le Brésil pour être en quarantaine montre bien qu’il n’en a rien à faire de ce que pense son club. […] Si le rideau tombe sur la saison, le désir de Neymar est de ne jamais remettre les pieds au centre d’entraînement du PSG et de matérialiser son retour à Barcelone.”

La presse barcelonaise prépare donc son nouveau feuilleton de l’été et promet un nouveau scénario, mais le storytelling a-t-il jamais cessé ? Sport prétend ce dimanche que le PSG veut faire de Kylian Mbappé SA méga-star avec le meilleur salaire au PSG et même au monde. Une fois traitée cette “priorité”, le club parisien se penchera sur le dossier Neymar Jr annonce le journal catalan. Avec un élément clé : Antoine Griezmann, qui plait à Paris et entre dans le plan de “francisation”. En outre, inclure le champion du monde de 29 ans ferait largement baisser le prix de Neymar, se félicite Sport. Pénible. Et cela risque de durer…