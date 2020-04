Stéphan : “Mbappé a toutes les clés pour être l’un des meilleurs attaquants de la planète”

À 21 ans, Kylian Mbappé bat record sur record et enchaîne les buts et les passes décisives. Le numéro 7 parisien impressionne tout le monde du football. Julien Stéphan, entraîneur du stade Rennais, voit en Mbappé un futur Ballon d’or.

“Mbappé compte cette saison plus de 30 buts toutes compétitions confondues. Il a tout : vitesse, qualité technique et confiance incroyable. Je vois qu’il veut gagner de nombreux titres. De plus, il a 21 ans et a beaucoup de progrès devant lui. Il a toutes les clés pour être l’un des meilleurs attaquants de la planète et, peut-être, un Ballon d’Or, s’enflamme Stéphan dans une interview accordée à AS.