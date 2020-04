Tanzi : “Leonardo a dit qu’il voulait faire des latéraux et un milieu de terrain pour l’année prochaine en priorité”

Alors que les dates du prochain mercato ne sont pas encore définies, Leonardo travaille depuis plusieurs mois sur la construction de l’effectif 2020-2021 du PSG. Et avec les départs de nombreux joueurs en fin de contrat, le directeur sportif parisien devra renforcer certains postes notamment au niveau des latéraux. Invité sur le live Instagram de Walid Acherchour, le journaliste de RMC Sport – Loïc Tanzi – est revenu sur les nombreuses rumeurs concernant le mercato du club de la capitale. Il a notamment dévoilé les pistes prioritaires recherchées par Leonardo lors de la période des transferts.

“J’ai essayé de me renseigner sur le mercato du PSG. Avec les agents avec lesquels il a parlé dernièrement, Leonardo a dit qu’il voulait faire un latéral droit, un latéral gauche et un milieu de terrain pour l’année prochaine en priorité, après ça ne veut pas dire que c’est ce qui se fera. Il voulait déjà un milieu de terrain au mois de janvier, mais dans ses recherches il demandait toujours un milieu de terrain grande taille. Avec Thomas Tuchel, ils ont estimé qu’ils avaient un milieu de terrain assez petit avec Gueye et Verratti notamment et qu’ils voulaient apporter un peu de taille.”

Et l’une des rumeurs persistantes lors des derniers mercatos est celle du milieu de terrain de la Lazio Rome : Sergej Milinkovic-Savic (25 ans). Cependant, Loïc Tanzi ne croit pas à l’arrivée de l’international serbe à moins d’une grosse vente dans l’effectif parisien. “J’ai un problème avec lui, c’est que c’est trop cher pour moi. Je lis et vois beaucoup de choses sur lui mais j’ai du mal à imaginer Paris mettre 100M€ sur un milieu de terrain cet été, à moins d’une vente avec Neymar et Mbappé qui auraient pu partir cet été mais c’est de moins en moins possible. Je pense que s’il n’y a pas une grosse vente, je ne pense pas que le PSG fasse un recrutement à 100M€ (…) Par contre je crois à l’arrivée d’un milieu de terrain.”