Taux de victoire au PSG : Thilo Kehrer affiche un 100% (16 matches joués)

Seize matches, seize victoires. Si la première partie de saison avec le PSG a été compliquée pour Thilo Kehrer à cause d’une blessure au pied, l’international allemand – tout récemment papa d’une petite Nala – affiche une statistique rare : 100% de taux de victoire toutes compétitions confondues en 2019/2020.

En Ligue 1, Thilo Kherer a gagné sept fois sur sept (Nîmes, Saint-Etienne, Amiens, Nantes, Lyon, Bordeaux et Dijon). En Ligue des champions, le défenseur allemand du PSG a connu deux victoires, 5-0 contre Galatasaray et 2-0 contre le Borussia. En Coupe du France c’est du 4/4 : Linas-Monthléry, Pau, Dijon et Olympique Lyonnais. En Coupe de la Ligue, deux qualifications contre Le Mans et l’AS Saint-Etienne. Ajoutez à cela le Trophée des Champions, le compte est bon : 16 matches joués avec le PSG, 16 matches gagnés pour Thilo Kehrer.

Les temps de jeu des joueurs du PSG ayant disputé au moins 1000 minutes cette saison et les taux de victoire: