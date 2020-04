Tebas : “Nous réfléchissons à l’idée de rejouer le 29 mai ou, alternativement le 6 juin”

C’est l’une des questions qui est posé quasiment quotidiennement : quand est-ce que les compétions de football pourront reprendre ? Plusieurs possibilités sont évoquées et Javier Tebas – président de la Liga – a expliqué que les instances pensaient à un retour à la compétition le 29 mai “ou alternativement le 6 juin.”

“Nous réfléchissons à l’idée de rejouer, en Espagne et dans d’autres pays européens, le 29 mai ou, alternativement le 6 juin. Pour les compétitions européennes, il y a plusieurs options. Si on commence le 28 Mai en Liga, la Ligue des Champions se déroulerait en juillet. Si on commençait le 6 juin, toutes les compétitions se joueraient ensemble jusqu’au 31 juillet. Et si on commençait le 28 juin, juillet serait pour la Liga et août pour la Ligue des champions“, liste Tebas dans une interview téléphonique avec plusieurs médias étrangers dans des propos relayés par AS.

Il a enfin évoqué la possibilité de ne pas reprendre les compétitions, une proposition qui vient des clubs “du bas de tableau” selon lui.

“Il est curieux, comme par hasard, que les clubs qui veulent clore la saison ici soient ceux du bas de tableau, ceux qui se battent pour ne pas être relégués. Je peux vous assurer qu’aucun championnat majeur n’a l’intention d’annuler la saison, quiconque en parle le fait pour des intérêts personnels.”