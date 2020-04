Tendance positive pour un transfert définitif d’Icardi au PSG (Le Parisien)

Malgré cette période de confinement liée au Covid-19, de nombreux clubs européens continuent de travailler sur plusieurs dossiers en vue du prochain mercato. De son côté, le directeur sportif parisien – Leonardo – poursuit son travail pour dessiner le futur effectif du PSG. En plus de la gestion des joueurs en fin de contrat, le dirigeant parisien devra également se pencher sur le cas Mauro Icardi. Prêté avec option d’achat de 70M€ par l’Inter, l’attaquant argentin a réalisé des débuts tonitruants avant de connaitre une baisse de régime en 2020. Une méforme qui a permis à Edinson Cavani de retrouver une place de titulaire.

Cependant, avec la fin de contrat du Matador, le club de la capitale verrait en Icardi la solution idoine pour occuper la place d’avant-centre du PSG. En effet, selon les informations du Parisien, la tendance serait plutôt positive pour un transfert définitif de l’international argentin au sein de l’effectif des Rouge et Bleu. Une information qui vient confirmer celle du Corriere dello Sport. Le quotidien francilien précise tout de même que le PSG n’a pas encore pris de “décision formelle : il n’a ni levé l’option ni informé l’Inter d’un retour en fin de saison de son joueur.” Mais, les dirigeants parisiens ont jusqu’au 31 mai pour donner une réponse définitive. Le natif de Rosario“présente un bilan positif pour les décideurs parisiens. Son intégration à Paris et dans l’équipe constitue l’une de ses forces et l’effectif l’a adopté”, conclut Le Parisien sur son site internet.

De son côté, RMC Sport évoque également le dossier Icardi. Et selon les informations du média sportif, l’agent et femme de l’attaquant de 27 ans – Wanda Nara – s’est entretenue avec Leonardo ces derniers jours. La conseillère du joueur souhaitait “avoir des éclaircissements sur le futur du joueur au PSG et la place qu’il aura dans le futur.” RMC précise tout de même que le club de la capitale possède un “droit prioritaire sur le dossier“, même si la Juventus Turin reste toujours à “l’affut sur ce dossier.”