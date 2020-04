Thiago Mendes : “Neymar est un grand joueur et il obtient toujours l’attention de n’importe quel défenseur”

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2017, Neymar prend beaucoup de coups sur les terrains de Ligue 1. Des coups qui lui ont valu de grandes périodes d’absences. Mais pour Thiago Mendes, milieu de terrain de l’OL, il faut en passer par là pour marquer son territoire face aux grands joueurs, comme Neymar.

“Ils (les grands joueurs) sont de plus en plus robustes. Mais cela a du sens. Parce que si vous le laissez, il se couche et se roule. Neymar est un grand joueur et il obtient toujours l’attention de n’importe quel défenseur. Quand on joue face à lui, au-delà de ne pas lui permettre de faire une bonne performance contre ton équipe, c’est aussi l’occasion de montrer sa valeur en tant que défenseur“, se justifie Mendes dans une interview accordée à UOL Esporte dans des propos relayés par RMC Sport.