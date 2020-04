Esporte Interativo annonce des négociations avec Thiago Silva, il s’en étonne

Pour cause de crise économique le PSG pourrait retarder son investissement (massif) en défense centrale et prolonger son capitaine Thiago Silva (35 ans), expliquait le journal espagnol AS dimanche. Isabela Pagliari, journaliste brésilienne de Esporte Interativo implantée à Paris, confirme : le PSG a ouvert des négociations avec Thiago Silva afin de le prolonger d’un an contractuellement (Paulo Tonietto est son agent). Ce début de discussion répond à un souhait du défenseur brésilien, heureux à Paris (310 matches) et en fin de contrat. Le PSG devrait se concentrer sur un renouvellement des côtés de l’équipe lors du prochain mercato. Un milieu de terrain (type Sergej Milinkovic-Savic) serait aussi envisagé.

Sauf que Thiago Silva n’est pas au courant de tout cela… et il s’étonne publiquement de ce qu’annonce Esporte Interativo : “Sérieux ?” a commenté le joueur du PSG sur le compte Instagram du média !