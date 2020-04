Thiago Silva compte reporter le maillot de Fluminense

Même âgé de 35 ans, le temps n’est pas venu pour Thiago Silva de raccrocher les crampons. En fin de contrat avec le PSG, le défenseur central ne sait pas s’il poursuivra sa carrière à Paris (son vœu) ou ailleurs. En ces temps de confinement, dans une discussion en ligne avec Caio Ribeiro, le capitaine du PSG a confié que le club de Fluminense lui avait ouvert ses portes (146 matches et 14 buts inscrits de 2006 à 2008) à un moment difficile de sa vie et qu’il comptait lui rendre la pareille.

“J’ai (le rêve de revenir) parce que dans l’un des moments les plus difficiles de ma vie (il avait été victime de la tuberculose, ndlr), Fluminense m’a ouvert les portes. Je suis très reconnaissant, a commenté Thiago Silva. Et cette gratitude est au-dessus de tout. Je pense que oui, je ne sais pas quand, mais je pense à rentrer et porter à nouveau ce maillot.”