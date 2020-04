Thiago Silva : “Je connais mon groupe, il est très responsable”

Comme précédemment avec Marco Verratti, la PSG TV donne des nouvelles d’un des cadres de l’équipe. Parti en famille au Brésil, Thiago Silva a répondu aux questions d’Ambre Godillon. Le capitaine parisien a expliqué que connaissant le sérieux de ses partenaires, il n’a aucun doute sur la qualité de leur travail physique en ces temps de confinement.

“Ça va très bien, la famille va bien, la santé est bonne. Le confinement, c’est difficile, pas seulement pour les footballeurs mais pour tout le monde. C’est particulier. On doit s’adapter et la vie continue. Le point positif c’est de pouvoir profiter un peu plus de la famille. On s’adapte pour s’entraîner à la maison. Il y a des petites choses comme le tapis ou le vélo, a expliqué Thiago Silva en visioconférence. Mon rôle de capitaine ? J’ai parlé avec le coach, on s’envoie des messages. Avec les joueurs on a un Whatsapp. On se parle chaque semaine de la situation. On voit s’il y a des nouvelles. Je connais mon groupe, il est très responsable. On doit être professionnels et continuer à travailler. Ce n’est pas un moment de vacances, c’est un moment de conscience. On doit être prêts si on doit rejouer. Ce qui me manque le plus ce sont les matches, les supporters. Le dernier match, sans eux, a été impressionnant. On les entendus chanter de l’extérieur pendant plus que les 90 minutes. C’était magnifique. Un message ? Il faut rester serein même si c’est difficile. Le plus important c’est de garder la santé et de rester à la maison. Chaque moment que tu passes dans la vie, celui d’après tu rigoles en regardant derrière. Les moments difficiles passent comme les autres.”