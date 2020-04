Thiago Silva révise la mécanique automobile, Neymar rigole

View this post on Instagram

🇧🇷 Respeita que aqui é mil e uma utilidades, rapaz! Durante essa #40tena resolvi dar aquela revisada na mecânica. Bora aprender coisas novas? 🇫🇷 Ici on fait un peu de tout. Pendant la quarantaine j’ai décidé de réviser mes connaissances en mécanique automobile. Avez vous envie d’apprendre de nouvelles activités ? 🇺🇸 We are doing quite a lot of things. During the quarantine I have decided to improve my skills in mechanics. Are you keen to learn new activities? • • • • • #ThiagoSilva #FamiliaSilva #CoronaOut #WordHealthOrganization #HealthyAtHome #HealthForAll #restecheztoi #jesuischezmoi #restezchezvous #fiqueemcasa #fiquememcasa #euficoemcasa #stayhome #ficaemcasa #restezalamaison #yomequedoencasa