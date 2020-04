Thomas Meunier va participer à un tournoi FIFA 20 pour récolter des dons pour les hôpitaux de Paris

Le personnel soignant est la profession qui est la plus exposée durant cette pandémie du Covid-19. Beaucoup de personnalités et de sportifs ont fait des dons pour aider les hôpitaux. Thomas Meunier va lui aussi apporter sa pierre à l’édifice en participant à un tournoi sur le jeu vidéo FIFA 20 à l’initiative du tennisman Nicolas Mahut, qui a créé GamersduCoeur pour aider l’hôpital. L’Equipe s’est d’ailleurs associé à ce projet et permet à ceux qui veulent s’inscrire pour participer à un tournoi qui se déroulera du 2 au 9 avril. Le gagnant participera alors au tournoi avec les personnalités (du 10 au 12 avril) avec donc Thomas Meunier ou bien encore les anciens Parisiens, Kevin Gameiro et Jérôme Rothen. L’intégralité de la somme récoltée sera reversée aux Hôpitaux de Paris, pour lutter contre le Covid-19.