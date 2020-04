Tonali aura un bon de sortie cet été affirme son président

Sandro Tonali (19 ans) est l’un des espoirs du football italien. Déjà international, le milieu de terrain attire les convoitises des plus grands clubs européens, dont le PSG qui souhaitait le recruter lors des deux dernières fenêtres de mercato. Mais il était resté dans son club formateur, Brescia. Cet été, un départ pourrait être à l’étude. Son président – Massimo Cellino – a indiqué que son protégé avait un bon de sortie.

“Mon rêve serait de garder Tonali. Je serais prêt à faire des sauts périlleux s’il reste. Mais j’ai un accord avec Sandro, qui est un garçon en or. Il sait que quand il me demandera de partir, je le laisserai partir. Ce n’est pas une question de prix, l’important est que Tonali choisisse avec le cœur, et c’est seulement lui qui décide, dévoile Cellino dans une interview accordée à Tuttosport avant d’avouer qu’il souhaite le voir rester en Serie A. Oui, j’aimerais le voir à Rome et à Naples, mais je pense que ça sera difficile. Quoi qu’il en soit, je préfère qu’il reste en Italie.“