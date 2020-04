Tuchel dément avoir participé à une biographie sur lui

Ces derniers jours, une biographie sur Thomas Tuchel est sortie en Allemagne. Dans cette dernière, il est question du travail du coach parisien jugé comme un grand technicien mais peu aimé par son environnement de travail. Très peu présent sur les réseaux sociaux, Thomas Tuchel est sorti de sa réserve pour indiquer qu’il n’a pas participé à l’élaboration de cette biographie écrite par deux journalistes allemands – Tobias Schächter et Daniel Meuren – et qu’il ne l’a pas autorisé non plus. “De plus en plus de gens me posent actuellement des questions à ce sujet. Non, je n’ai ni commandé ni travaillé sur le livre Thomas Tuchel-Die Biografie. Ce n’est pas non plus autorisé par moi. Restez en bonne santé.“