Tuchel : “J’espère qu’on va pouvoir reprendre le football et distraire tout le monde”

Après Marco Verratti, Thiago Silva, allo Thomas Tuchel ! La PSG TV propose un entretien avec l’entraîneur du PSG, lui aussi confiné, et en attente d’une reprise qui pourra faire beaucoup de bien aux amateurs de ballon rond.

“C’est une situation bizarre. Mais en même temps nous avons la santé toute ma famille et moi. On essaie de profiter de ces moments ensemble, explique le coach Thomas Tuchel à Ambre Godillon. On parle beaucoup entre nous, le staff. On prépare des programmes individuels, des recommandations. On ne peut pas faire grand chose d’autre. En plus on ne sait pas quand cela va s’achever. C’est dur parce que j’aime quand on est tous ensemble. Les émotions aussi me manquent. Je suis en contact avec les joueurs mais pas trop parce que je ne sais pas quand ça va se terminer… J’envoie des messages avec les programmes, ils me disent s’ils l’ont bien fait. Je regarde beIN, c’est pratique ils repassent nos matches contre Marseille, Dortmund, Saint-Etienne, Bordeaux… C’est bien pour observer. Je regarde aussi d’autres matches. Cinq semaines sont passées, c’est vraiment une longue pause […] J’espère qu’on va pouvoir reprendre le football et distraire tout le monde. Même s’il y a des choses plus importantes, on le sait. On doit rester forts et garder confiance.”