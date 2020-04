Tuttosport parle d’une offre chiffrée de Naples pour Cavani

En ces jours de confinement et de crise sanitaire liée au Covid-19, les rumeurs mercatesques se multiplient. En fin de contrat avec le PSG le 30 juin, ou plus certainement en raison d’une saison qui va jouer les prolongations, Edinson Cavani (33 ans) sera une pièce de choix sur le marché. Ainsi, son ancien club, le SSC Napoli (où il a inscrit 104 buts) serait tenté par le Matador. Dans Tuttosport, le journaliste Raffaele Auriemma affirme que le club d’Aurelio de Laurentiis est prêt à lui offrir trois ans de contrat à 7 millions net par saison plus 7 autres millions au moment de la signature. L’Atletico de Madrid, Chelsea, Manchester United, et Boca Juniors seraient aussi intéressés par Edinson Cavani, meilleur buteur de l’histoire du PSG. Malgré la crise, un contrat juteux attend l’Uruguayen.