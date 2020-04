Tuttosport place l’Atlético de Madrid dans son storytelling sur Icardi…

Si la presse catalane tord dans tous les sens le dossier Neymar, le journal sportif turinois Tuttosport est très inspiré avec Mauro Icardi. Cela alors que comme annoncé par Sky Sport ou Le Parisien, la tendance est à la levée de l’option d’achat de 65M€ par le PSG. Un montant qui pourrait être négocié avec l’Inter Milan afin de le baisser en cette période de crise économique.

Lors du dernier épisode, le quotidien transalpin Tuttosport parlait d’un Paris Saint-Germain sur le point de perdre Marco Verratti en partance au Real Madrid. En conséquence, Leonardo pensait pour remplacer l’international italien à recruter le milieu de terrain bosnien de la Juve Miralem Pjanic dans une opération de troc contre Mauro Icardi… Tout en ajoutant De Sciglio, Alex Sandro ou Douglas Costa dans un maxi deal fantasmé.

Tuttosport a de l’imagination. Elle laisse sans voix. Et tous les chemins mènent Mauro Icardi à Turin… Aujourd’hui, il place l’Atlético de Madrid dans l’histoire (alors que financièrement déjà la faisabilité est à prouver). “Il y aurait déjà eu des contacts entre Wanda (Nara, sa femme et agent) et Diego Simeone“, explique le journal italien. “Icardi a toujours considéré l’Espagne comme la première alternative à l’Italie. A la fin du mercato d’été, il a accepté de se rabattre sur la France dans les dernières minutes des négociations car il ne voulait pas aller jouer en Angleterre. L’épouse-agent ne semble pas enthousiaste à propos de Paris. Sa préférence irait à un retour en Italie. Et cela pourrait obliger Paris à envisager une vente. Dans ce cas, la destination est toute trouvée : la Juventus.”

Sinon, à la une de Tuttosport, c’est Gigi Buffon que l’on trouve. Le gardien de but passé par le PSG une saison va prolonger un an à la Juventus.