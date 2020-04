Un apéro live chez les handballeurs du PSG pour fêter le titre

“Un apéro live pour marquer le coup”. Comme un signe des temps annoncé par Luka Karabatic dans Le Parisien… en cette période de confinement, les handballeurs du PSG – désignés champions de France – célèbrent comme ils le peuvent le sacre national décidé par la LNH, faute de reprise possible du Championnat.

“Ce qui est frustrant, c’est de ne même pas savoir si on va se revoir. Beaucoup de joueurs vont partir et on sait que le contexte est très particulier. C’est pour cette raison qu’on doit boire un coup ensemble, explique le joueur. Au-delà du titre, notre objectif était de réaliser une saison historique, en restant invaincus jusqu’au bout. On nous a enlevé cette possibilité, ce challenge. La Ligue des champions, rien n’a été annoncé. On est dans le flou. Mais ça me semble compliqué de la reprendre cette saison. Je sais que certains parlent d’un Final four avant le début de la saison prochaine. Tout ça paraît irréel. On va avoir six départs et six nouveaux joueurs, donc ça ne sera pas la même équipe. Mais, pour l’économie du hand, je pense qu’un Final four est nécessaire. Et s’il faut le disputer, on le fera.”