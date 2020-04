Un clapping-confiné PSG X Nivea Men pour les soignants

Engagé depuis la première heure pour soutenir ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre le Covid-19, le PSG poursuit ses actions et innove.

Cette fois avec Nivea Men, partenaire officiel du Club, pour soutenir le personnel soignant de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et les personnes les plus fragiles. “Pour l’occasion, les deux partenaires ont organisé un clapping-confiné dans lequel Parisiennes et Parisiens applaudissent les soignants de l’AP-HP et appellent à la participation de tous sur la plateforme d’appel aux dons (ici)”, explique le PSG. Au casting, Grace Geyoro, Irene Paredes, Nadia Nadim, Neymar Jr, Marco Verratti, Angel Di Maria et Presnel Kimpembe. “Le Paris Saint-Germain distribuera également aux aides-soignants de l’AP-HP 30.000 boites de crème hydratante bleue offertes par Nivea Men. L’inscription « Merci » sera visible sur les boites de ce produit emblématique de la marque qui seront acheminées dans le cadre des initiatives mises en place par le Club avec l’AP-HP.”