Une application pour que les supporters puissent se faire entendre durant les huis clos

Suspendues depuis la mi-mars les compétitions de football doivent maintenant penser à reprendre progressivement ou arrêter. Les Pays-Bas ont choisi de dire stop. L’Allemagne se rapproche d’un “oui” avec une potentielle date de reprise des matches de Bundesliga, à huis clos : le 9 mai. Aujourd’hui, les 36 clubs professionnels allemands vont trancher sur la question. Mais évidemment, jouer sans public dégrade le football en tant que spectacle. C’est pourquoi des substitutions sont imaginées dans les clubs outre-Rhin. Faux public en carton, bandes sonores enregistrées de supporters… voire même de l’interaction par l’intermédiaire d’une application sur les smartphones !

“MeinApplaus” est l’outil digital (voir ici) développé par la société Herzenswerk. La solution est censée permettre d’encourager son équipe depuis chez soi, de mettre de l’ambiance, de motiver les joueurs. Cela avec quatre boutons d’interaction : joie d’un but, applaudissements, chants et huées. Le niveau de participation agissant sur la densité sonore envoyée dans l’enceinte (“Plus les fans appuient sur l’un des quatre boutons ou secouent le téléphone portable, plus le bruit de fond dans le stade de football, qui est diffusé en direct à la télévision ou en direct, est élevé”). Reste à savoir maintenant si cette application séduira la Bundesliga, voire d’autres pays décidant de rejouer. En tout cas, elle risque aussi de beaucoup crisper.