La finale de la Champions League à huis-clos (The Independent)

Aujourd’hui midi, l’UEFA convoque les 55 secrétaires généraux des fédérations et quelques autres pointures du football européen pour faire un point sur la situation et tenter des projections en cette période de crise sanitaire et économique. Deux groupes de travail mis en place par l’UEFA (un qui étudie les calendriers et l’autre qui traite des dégâts économiques) doivent proposer des pistes avant de reprendre leur mission.

En attendant, The Independent a eu vent de quelques certitudes. Les compétitions en cours iront au bout quel que soit le décalage en termes de calendrier. Il n’y a même pas d’hypothèse d’annulation. Il est également désormais acquis que la finale de la Ligue des champions – le sommet des sommets du calendrier européen – se déroulera devant un stade vide. Un huis clos valable pour la finale de la Ligue Europa. L’objectif étant d’empêcher les mouvements de population sur le continent. Il n’y aura donc pas de déplacements en UEFA Champions League. De quoi frustrer les supporters mais la sécurité sanitaire sera la priorité de longs mois encore.

En outre, le quotidien anglais rapporte qu’il a été demandé aux groupes de travail d’être créatifs afin de terminer aussi bien que possible les saisons. Mais une tendance est claire, c’est par le huis clos que le football continuera. Sachant que d’un pays à un autre les solutions seront différentes. “Enfin, il n’est actuellement pas prévu de tronquer la structure des compétitions pour 2020/21. Toutes les parties maintiennent des perspectives optimistes et espèrent qu’elles pourront redevenir normales même si la saison prochaine commence plus tard, mais cela sera évalué chaque mois”, lit-on.